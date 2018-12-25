Снявшийся в клипе сестер Севиль и Севиндж футболист признался в употреблении наркотиков - ВИДЕО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Российский футболист Драгомир Думиника признался в употреблении кокаина.

Как сообщает Report, 29-летний нападающий в заявлении Bombardier признался, что употреблял наркотики во время игры в литовском клубе "Гранитас".

Он сказал, что кокаин впервые попробовал в Литве: "Это была последняя игра сезона и после этого клуб закрыли. Футболисты после игры пили пиво в самолете или автобусе, после игры в карты расслабили мозг и мышцы. После домашней игры этого не делали, это происходило после выездов".

Думиника добавил, что в дороге в автобусе слышал, как игроки смеялись и шутили: "Мой товарищ по команде Мариос подошел ко мне и предложил пойти с ними. Наряду с игрой в карты, они употребляли кокаин. Я тогда не знал, что они принимали. Я тоже попробовал. Они сказали, что это что-то не серьезное. Потом я узнал, что это кокаин. В тот вечер мы поехали в казино и проиграли все деньги".

Отметим, что хорват Драгомир Думиника снялся в клипе азербайджанских сестер-певиц Севиль и Севиндж. В настоящее время он играет в "Спартаке", представляющем российский город Россошь.