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    Снят фильм о бывшем футболисте "Нефтчи"

    В фильме высказаны мнения о футболисте

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Снят фильм о бывшем футболисте бакинского клуба "Нефтчи" Александре Прокопенко.

    Как сообщает Report, в фильме своими воспоминаниями о покойном футболисте поделились Анатолий Ярмоленко, Александр Алексейчиков, Сергей Алейников, Владимир Курнев и другие футболисты. 

    Фильм, в котором участвуют бывший главный тренер Эдуард Малофеев и Анатолий Байдачный, повествует о жизненном пути Прокопенко. 

    Отметим, что Александр Прокопенко выступал в "Нефтчи" с июня 1986 года по апрель 1987 года. В 5 играх он забил 1 гол. 

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