Снят фильм о бывшем футболисте "Нефтчи"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Снят фильм о бывшем футболисте бакинского клуба "Нефтчи" Александре Прокопенко.

Как сообщает Report, в фильме своими воспоминаниями о покойном футболисте поделились Анатолий Ярмоленко, Александр Алексейчиков, Сергей Алейников, Владимир Курнев и другие футболисты.

Фильм, в котором участвуют бывший главный тренер Эдуард Малофеев и Анатолий Байдачный, повествует о жизненном пути Прокопенко.

Отметим, что Александр Прокопенко выступал в "Нефтчи" с июня 1986 года по апрель 1987 года. В 5 играх он забил 1 гол.