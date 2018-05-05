Снят документальный фильм про форварда "Реал Мадрида"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Компания Netflix выпустила документальный фильм про форварда "Реал Мадрида" Карима Бензема.

Как сообщает Report, 2-часовая лента повествует о жизни и карьере футболиста. Большое внимание в фильме уделяется теме отстранения игрока от матчей за сборную Франции.

В съёмках также приняли участие Криштиану Роналду, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан, а также президент "Реала" Флорентино Перес.

Отметим, что Карим Бензема является игроком "Реал Мадрида" с 2009 года. На его счету 191 гол в 407 матчах в составе "Королевского клуба" во всех турнирах.