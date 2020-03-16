Игорь Пономарев: Сначала победим коронавирус, потом подумаем о ЕВРО-2020

"В Испании сегодня с 08:00 объявлен карантин. Это значит, что нельзя выходить из дома".

Этими мыслями с Report поделился находящийся в испанской Малаге член Наблюдательного совета клуба "Сабах" Игорь Пономарев, говоря о ситуации с коронавирусом в регионе.

Футболист-ветеран сказал, что в городе работают только больницы, магазины и аптеки.

60-летний специалист коснулся также приостановления испанских лиг и возможного влияния коронавируса на ЕВРО-2020. По его словам, сейчас нужно думать только о победе над пандемией: "Сейчас на первом месте стоит победа над коронавирусом. Потом уже можно думать о лигах и ЕВРО-2020".

И.Пономарев считает, что нельзя несерьезно относиться к пандемии коронавируса.