СМИ: "Зенит" может возглавить Маурисио Почеттино

Новым главным тренером петербургского "Зенита" может стать Маурисио Почеттино.

Новым главным тренером петербургского "Зенита" может стать Маурисио Почеттино.

Как сообщает Report со ссылкой на "Чемпионат", российский клуб ведет переговоры с аргентинским специалистом и готов платить ему 6,5 миллионов евро в год.

На посту наставника питерцев Почеттино может сменить нынешнего тренера Сергея Семака.

В настоящее время 48-летний Почеттино является безработным. Ранее он тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол". Сообщалось, что аргентинцем интересуется мадридский "Реал", но позиции нынешнего тренера королевского клуба Зинедина Зидана укрепились после победы команды над "Барселоной" (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании.