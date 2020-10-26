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СМИ: "Зенит" может возглавить Маурисио Почеттино

СМИ: "Зенит" может возглавить Маурисио Почеттино Новым главным тренером петербургского "Зенита" может стать Маурисио Почеттино.
Футбол
26 октября 2020 г. 20:20
СМИ: Зенит может возглавить Маурисио Почеттино

Новым главным тренером петербургского "Зенита" может стать Маурисио Почеттино.

Как сообщает Report со ссылкой на "Чемпионат", российский клуб ведет переговоры с аргентинским специалистом и готов платить ему 6,5 миллионов евро в год.

На посту наставника питерцев Почеттино может сменить нынешнего тренера Сергея Семака.

В настоящее время 48-летний Почеттино является безработным. Ранее он тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол". Сообщалось, что аргентинцем интересуется мадридский "Реал", но позиции нынешнего тренера королевского клуба Зинедина Зидана укрепились после победы команды над "Барселоной" (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Zenit" tanınmış mütəxəssislə danışıqlar aparır

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