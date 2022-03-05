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СМИ: Великобритания и Ирландия примут Евро-2028

СМИ: Великобритания и Ирландия примут Евро-2028 Великобритания и Ирландия примут чемпионат Европы по футболу 2028 года.
Футбол
5 марта 2022 г. 08:07
СМИ: Великобритания и Ирландия примут Евро-2028

Великобритания и Ирландия примут чемпионат Европы по футболу 2028 года.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, ранее отмечалось, что Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение турнира.

Сообщается, Турция, вероятнее всего, снимет свою кандидатуру, поскольку она потерпела неудачу в двух заявках на проведение Евро в 2016 и 2024 годах и хочет избежать повторной неудачи. Шансы России принять турнир практически минимальны из-за последних санкций.

Таким образом, Великобритания и Ирландия получат право на проведение турнира, не столкнувшись с конкуренцией от других стран. Формальный процесс переговоров должен был продлиться до сентября 2023 года, но УЕФА объявит решение намного раньше, если Великобритания и Ирландия будут соответствовать техническим требованиям организаторов, что считается формальностью.

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