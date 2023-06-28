СМИ: Вальверде близок к переходу в "Ливерпуль"

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде может перейти в "Ливерпуль".

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде может перейти в "Ливерпуль".

Как передает Report , об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, английский клуб увеличил предложение с €70 млн до €90 млн. Президент "сливочных" Флорентино Перес одобрил этот трансфер. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вальверде составляет €100 млн.

В сезоне-2022/2023 в активе Вальверде 56 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых он забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, в августе 2022 года из "Реала" в "Манчестер Юнайтед" перешел бразильский хавбек Каземиро.