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СМИ: Вальверде близок к переходу в "Ливерпуль"

СМИ: Вальверде близок к переходу в "Ливерпуль" Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде может перейти в "Ливерпуль".
Футбол
28 июня 2023 г. 08:29
СМИ: Вальверде близок к переходу в Ливерпуль

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде может перейти в "Ливерпуль".

Как передает Report, об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, английский клуб увеличил предложение с €70 млн до €90 млн. Президент "сливочных" Флорентино Перес одобрил этот трансфер. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вальверде составляет €100 млн.

В сезоне-2022/2023 в активе Вальверде 56 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых он забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, в августе 2022 года из "Реала" в "Манчестер Юнайтед" перешел бразильский хавбек Каземиро.

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