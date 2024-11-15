СМИ: В руководстве "Реала" недовольны игрой Мбаппе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен выступлениями нападающего Килиана Мбаппе в составе "сливочных".

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен выступлениями нападающего Килиана Мбаппе в составе "сливочных".

Как передает Report , об этом сообщает Relevo.

По информации его источника, боссу "Королевского клуба" не нравится, что французский футболист не демонстрирует лидерских качеств на поле, хотя в "Реале" ожидали, что он станет новым Криштиану Роналду.

Подчеркивается, что в последних разговорах Перес сказал главному тренеру "сливочных" Карло Анчелотти, что нынешняя версия Мбаппе "не является тем футболистом, которого подписывал клуб", и отметил, что игроку пора выйти на первый план.

Французский нападающий присоединился к "Реалу" минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами.