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    СМИ: В матчах Лиги чемпионов будет внедрена система VAR

    Данный вопрос будет внесен в повестку заседания организации, которое пройдет в сентябре

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерено ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR), начиная с матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на британскую газету The Times.

    Использование системы VAR, как полагают в УЕФА, позволит избежать грубых ошибок в решающих поединках Лиги чемпионов.

    Как ожидается, данный вопрос будет внесен в повестку заседания организации, которое пройдет в сентябре. Кроме того, чиновники обменяются мнениями о целесообразности применения технологий на ЧЕ-2020 года. Если решение будет положительным, в организации, скорее всего, откажутся от дополнительных рефери за воротами.

    Отметим, что система VAR была применена на чемпионате мира 2018 и используется на чемпионатах многих стран.

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