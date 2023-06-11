СМИ: саудовский клуб предложит контракт Неймару

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" хочет подписать бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" хочет подписать бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Как передает Report , об этом сообщает CBC Sports.

По информации источника, представители саудовского клуба прибыли в Париж, чтобы договориться о переходе игрока. Отмечается, что клуб предложит парижанам €45 млн за трансфер игрока, а бразильцу — €200 млн в год. Сам "ПСЖ" будет рад любым предложениям по Неймару.

Неймар в прошедшем сезоне провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в €70 млн.