О нас

СМИ: саудовский клуб предложит контракт Неймару

СМИ: саудовский клуб предложит контракт Неймару Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" хочет подписать бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.
Футбол
11 июня 2023 г. 22:18
СМИ: саудовский клуб предложит контракт Неймару

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" хочет подписать бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Как передает Report, об этом сообщает CBC Sports.

По информации источника, представители саудовского клуба прибыли в Париж, чтобы договориться о переходе игрока. Отмечается, что клуб предложит парижанам €45 млн за трансфер игрока, а бразильцу — €200 млн в год. Сам "ПСЖ" будет рад любым предложениям по Неймару.

Неймар в прошедшем сезоне провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в €70 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ЦСКА в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу
ЦСКА в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу
11 июня 2023 г. 21:07
В Стамбуле нашли отца тренера Манчестер Сити, пропавшего во время финала ЛЧ
В Стамбуле нашли отца тренера "Манчестер Сити", пропавшего во время финала ЛЧ
11 июня 2023 г. 16:21
Определился лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2022/23
Определился лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2022/23
11 июня 2023 г. 06:32
Стал известен лучший игрок финала Лиги чемпионов
Стал известен лучший игрок финала Лиги чемпионов
11 июня 2023 г. 04:42
Манчестер Сити впервые стал победителем Лиги чемпионов
Видео"Манчестер Сити" впервые стал победителем Лиги чемпионов
11 июня 2023 г. 00:57
Саудовские клубы хотят приобрести футболиста Ювентуса Погба
Саудовские клубы хотят приобрести футболиста "Ювентуса" Погба
10 июня 2023 г. 23:57
Кяпаз расстался с Тарланом Ахмедовым
"Кяпаз" расстался с Тарланом Ахмедовым
10 июня 2023 г. 19:14
Новый клуб Месси за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона
Новый клуб Месси за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона
10 июня 2023 г. 08:38
Лига чемпионов УЕФА: Стамбул будет принимать второй англо-итальянский финал
Лига чемпионов УЕФА: Стамбул будет принимать второй англо-итальянский финал
10 июня 2023 г. 07:30
Названа сумма, вырученная от благотворительного матча Сабах - Бешикташ
Названа сумма, вырученная от благотворительного матча "Сабах" - "Бешикташ"
9 июня 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi