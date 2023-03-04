СМИ: руководство "Реала" разочаровано тактикой Анчелотти в матче с "Барселоной"

Руководство "Реала" разочаровано тактикой наставника мадридской команды Карло Анчелотти в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с "Барселоной".

Руководство "Реала" разочаровано тактикой наставника мадридской команды Карло Анчелотти в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с "Барселоной".

Как передает Report , об этом сообщает ESPN.

По информации источника, некоторые высокопоставленные лица клуба из Мадрида подвергли критике то, что у наставника команды не было запасного плана в матче, в котором "Реал" доминировал, но не сумел ни разу пробить в створ ворот.

Встреча, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась победой сине-гранатовых со счетом 1:0. На 26-й минуте защитник "Реала" Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота.

Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на "Камп Ноу" в Барселоне.