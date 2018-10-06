СМИ: Роналду уверен, что за обвинениями в изнасиловании стоит президент "Реала"

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что к обвинению в изнасиловании причастно руководство мадридского "Реала".

Как сообщает Report со ссылкой на издание La Repubblica, отношения между Роналду с президентом "Реала" Флорентино Пересом заметно испортились минувшей зимой.

33-летний португалец уверен в причастности главы испанского клуба к организации кампании по обвинению его в изнасиловании, а также в неполучении им приза лучшему игроку сезона по версии Международной федерации футбола.

Роналду полагает, что Перес мстит ему за переход 10 июля из "Реала" в "Ювентус" за 100 млн евро.

Отметим, что на прошлой неделе американка Кэтрин Майорга сообщила, что Роналду изнасиловал ее. Это произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. После инцидента женщина обратилась в полицию, но подробностей или описания подозреваемого полицейским она не сообщила, в связи с чем расследование дела было приостановлено. В 2010 году Роналду якобы заплатил женщине 375 тыс. долларов, чтобы она не сообщала никому о подробностях.