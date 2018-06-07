СМИ: Роналду решил покинуть "Реал Мадрид"

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Футболист испанского "Реал Мадрида" Криштиану Роналду принял решение покинуть команду.

Как сообщает Report со ссылкой на Record, решение 33-летнего нападающего окончательное.

Причина заключается в недовольстве Роналду руководством клуба, точнее президентом клуба Флорентино Пересом и гендиректором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом, которые на днях заявили агенту футболиста Жорже Мендешу, что клуб не готов удовлетворить финансовые желания португальца.

Роналду считает, что Перес его обманул. По его мнению, некоторое время назад была достигнута договоренность о продлении контракта на более лучших условиях.

Отметим, что СМИ пишут о готовности французского ПСЖ выплачивать Криштиану Роналду 45 млн евро в год.

Нынешний контракт Роналду с "Реал Мадридом" предусмотрен до 2021 года. В год он зарабатывает 21 млн евро.