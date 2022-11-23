СМИ: Роналду рассматривает варианты с продолжением карьеры в Англии и Саудовской Аравии

Португальский нападающий Криштиану Роналду после ухода из "Манчестер Юнайтед" имеет два варианта для продолжения карьеры.

Португальский нападающий Криштиану Роналду после ухода из "Манчестер Юнайтед" имеет два варианта для продолжения карьеры.

Как передает Report, об этом пишет Marca.

По информации источника издания, форвард рассматривает переходы в "Ньюкасл" и "Аль-Наср". Примечательно, что владельцем обоих клубов является Мухаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии.

Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил о досрочном расторжении контракта с Роналду. В заявлении клуба отмечается, что это решение по взаимному согласию сторон.

Напомним, 37-летний Роналду ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.