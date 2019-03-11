СМИ: "Реал Мадрид" вернул Зинедина Зидана

Испанский "Реал Мадрид" вернул главного тренера клуба Зинедина Зидана.

Как сообщает Report, об этом заявили на передаче Jugones на телеканале La Sexta.

Отмечается об объявлении официального решения после заседания Правления представителя Мадрида.

Решением руководства клуба главный тренер Сантьяго Солари будет освобожден от занимаемой должности.

Однако, ему предоставят другую должность в команде. Первая тренировка под руководством французского специалиста состоится 12 и 13 марта.

Отметим, что Зинедин Зидан возглавлял "Реал Мадрид" в 2016 - 2018 годы. В "королевском клубе" он трижды становился победителем Лиги чемпионов.