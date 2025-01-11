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СМИ: ПСЖ согласовал условия контракта с футболистом Кварацхелией

СМИ: ПСЖ согласовал условия контракта с футболистом Кварацхелией Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" согласовал условия контракта с полузащитником сборной Грузии Хвичей Кварацхелией.
Футбол
11 января 2025 г. 21:59
СМИ: ПСЖ согласовал условия контракта с футболистом Кварацхелией

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" согласовал условия контракта с полузащитником сборной Грузии Хвичей Кварацхелией.

Как передает Report, об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

Ранее Антонио Конте, являющийся главным тренером итальянского "Наполи", за который выступает Кварацхелия, заявил, что игрок попросил продать его в это трансферное окно.

По словам Романо, контракт с Кварацхелией будет рассчитан на пять лет. Новая встреча представителей клубов, которая должна будет завершить переход игрока, состоится на следующей неделе.

Отметим, что 23-летний Кварацхелия выступает за "Наполи" с 2022 года и в составе команды стал чемпионом Италии в 2023 году. В текущем сезоне грузинский футболист провел за клуб 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее издание The Athletic сообщало, что Кварацхелией интересуется также английский "Ливерпуль".

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