СМИ: ПСЖ предлагает футболисту "Ливерпуля" Салаху контракт на €500 тыс. в неделю

Французский "Пари Сен-Жермен" предлагает египетскому нападающему английского "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху трехлетний контракт с зарплатой €500 тыс. в неделю.

Французский "Пари Сен-Жермен" предлагает египетскому нападающему английского "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху трехлетний контракт с зарплатой €500 тыс. в неделю.

Как передает Report , об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Ромен Колле Годен.

Действующее соглашение форварда с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года. По информации источника, "Ливерпуль" готов предложить новое соглашение сроком на два года с зарплатой €400 тыс. в неделю.

Салаху 32 года, он выступает за "Ливерпуль" с сезона-2017/18. В составе команды египтянин стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В текущем сезоне чемпионата Салах в 18 матчах забил 17 мячей и сделал 13 голевых передач.