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СМИ: ПСЖ не собирается идти на любые условия ради сохранения Месси

СМИ: ПСЖ не собирается идти на любые условия ради сохранения Месси «Пари Сен-Жермен» не собирается выполнить любые условия Лионеля Месси ради сохранения аргентинца в клубе.
Футбол
16 февраля 2023 г. 23:31
СМИ: ПСЖ не собирается идти на любые условия ради сохранения Месси

"Пари Сен-Жермен" не собирается выполнить любые условия Лионеля Месси ради сохранения аргентинца в клубе.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, французский клуб хотел бы сохранить действующего чемпиона мира в команде, но не пойдет на все ради этого. Контракт Месси с ПСЖ кончается летом нынешнего года. Отмечается, что ПСЖ не хочет, чтобы повторилась ситуация с Килианом Мбаппе, который прошедшим был близок к переходу "Реал", но остался в Париже, так как получил в столичном клубе невероятный контракт.

Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.

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