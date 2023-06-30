СМИ: прокуратура выдвинула против Модрича обвинение в даче ложных показаний

Прокуратура города Осиек обвинила полузащитника испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Хорватии Луку Модрича и хорватского защитника французского "Лиона" Деяна Ловрена в даче ложных показаний.

Прокуратура города Осиек обвинила полузащитника испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Хорватии Луку Модрича и хорватского защитника французского "Лиона" Деяна Ловрена в даче ложных показаний.

Как передает Report , об этом сообщило хорватское агентство Hina.

Модрич и Ловрен обвиняются в даче ложных показаний по делу против бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича в 2017 году. Мамич был обвинен в уклонении от уплаты налогов и в хищении более €15 млн при переходах футболистов "Динамо" в иностранные команды.

По итогам заседания Мамич был приговорен к 6,5 года заключения.

Отметим, что в 2017 году Модрича и Ловрена уже обвиняли в даче ложных показаний, однако в 2018 году суд Загреба оправдал игроков.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В сезоне-2022/23 он провел 51 матч за мадридский клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Хорватии в €10 млн.