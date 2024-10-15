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Прокуратура Португалии обвинила ФК "Бенфика" в коррупции

Прокуратура Португалии обвинила ФК "Бенфика" в коррупции Прокуратура Португалии предъявила лиссабонскому футбольному клубу "Бенфика" обвинение в коррупции.
Футбол
15 октября 2024 г. 22:20
Прокуратура Португалии обвинила ФК Бенфика в коррупции

Прокуратура Португалии предъявила лиссабонскому футбольному клубу "Бенфика" обвинение в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает португальская газета A Bola со ссылкой на заявление прокуратуры.

Согласно информации, обвинение связано с "делом электронных писем".

Отмечается, что бывший президент клуба Луиш Филипе Виейра и бывший юрисконсульт Паулу Гонсалвеш обвиняются в коррупции и налоговом мошенничестве. Прокуратура требует отстранить "Бенфику" от участия в спортивных соревнованиях на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Португалии "Бенфика" занимает третье место после семи сыгранных матчей, набрав 16 очков. В Лиге чемпионов команда в двух матчах одержала две победы. "Бенфике" принадлежит рекорд по числу побед в чемпионате (38) и Кубке Португалии (26), лиссабонцы дважды выигрывали Кубок европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов).

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Версия на азербайджанском языке KİV: Korrupsiyada ittiham edilən “Benfika” klubu turnirlərdən uzaqlaşdırıla bilər

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