СМИ: Президент ФИФА назвал ударом свое отстранение от футбольной деятельности

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер назвал решение комитета по этике о его отстранении от футбольной деятельности на 90 дней настоящим ударом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на интервью Блаттера швейцарскому телевидению.

"Решение комитета по этике трудно переварить, - сказал Блаттер. - Отстранение стало настоящим ударом для меня. Считаю, что комитет провел расследование в отношении меня и президента УЕФА Платини недостаточно внимательно".

Блаттер заявил, что намерен руководить организацией в момент проведения внеочередного конгресса, который назначен на 26 февраля 2016 года.

Поводом для отстранения Блаттера стало уголовное дело, возбужденное швейцарской прокуратурой 24 сентября в отношении него. Глава ФИФА подозревается в осуществлении незаконного платежа Платини в размере 2 млн. швейцарских франков из средств ФИФА. И Платини, и Блаттер обжаловали решение в апелляционном комитете ФИФА.