СМИ озвучили зарплату Неймара в ПСЖ

Баку. 24 сентября.REPORT.AZ/ Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар получает более 3 миллионов евро в месяц.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, ежедневная зарплата 25-летнего футболиста составляет около 100 тысяч евро. Таким образом, Неймар получает порядка 4 тысяч евро в час. Отмечается, что форвард проживает в особняке в девяти километрах от Парижа, один день аренды дома обходится в 14 тысяч евро.

Неймар является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ранее им считался нападающий китайского "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес. Его зарплата составляет 35 миллионов евро в год.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом этого года за 222 миллиона евро. Трансфер стал рекордным для мирового футбола.