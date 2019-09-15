СМИ: отец Месси провел переговоры с футбольным клубом "Интер Майами"

Отец аргентинского нападающего испанского футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси провел встречу с представителями американского клуба "Интер Майами", владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

По информации источника, от американской команды встречу посетил спортивный директор Пол Макдоно. Отмечается, что переговоры прошли в Лондоне, при этом тема беседы не уточняется.

Ранее сообщалось, что Бекхэм хочет видеть 32-летнего футболиста в команде. Англичанин связывался с представителями Месси, чтобы узнать, возможен ли переход аргентинца в американский клуб после окончания действующего контракта с "Барселоной" в 2021 году.