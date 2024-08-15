СМИ: Отцу футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля нанесли ножевые ранения

Мунир Назрауи, отец футболиста "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля, госпитализирован с ножевыми ранениями в Каталонии.

Мунир Назрауи, отец футболиста "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля, госпитализирован с ножевыми ранениями в Каталонии.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на полицию региона.

Инцидент произошел в городе Матаро (Испания) на улице Фрэнка Маршалла. Неизвестные нанесли Назрауи несколько ножевых ранений. Состояние отца Ямаля оценивается как стабильно тяжелое. Согласно данным правоохранительных органов, нападение на мужчину могло стать следствием другого конфликта с его участием, что произошел чуть ранее.

Назрауи выгуливал собаку в районе Рокафонда города Матаро, и его облили водой с балкона. Конфликт перерос в драку, но ее участники в один момент прекратили рукоприкладство. А уже поздним вечером неизвестные снова напали на отца Ямаля и нанесли ему ножевые ранения.

Следственное управление местной полиции взяло дело под свой контроль и уже арестовало нескольких подозреваемых в нападении. Также были найдены свидетели преступления.