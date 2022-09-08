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СМИ: Определился новый главный тренер "Челси"

СМИ: Определился новый главный тренер "Челси" Встреча Тодда Боэли и других владельцев «Челси» с английским специалистом Грэмом Поттером, как сообщается прошла довольно успешно. Грэм Поттер дал устное согласие на то, чтобы возглавить лондонский клуб, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Футбол
8 сентября 2022 г. 14:15
СМИ: Определился новый главный тренер Челси

Встреча Тодда Боэли и других владельцев «Челси» с английским специалистом Грэмом Поттером, как сообщается прошла довольно успешно. Грэм Поттер дал устное согласие на то, чтобы возглавить лондонский клуб, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

При этом, как утверждается, английский тренер настаивал на определенных гарантиях того, что он будет руководить «Челси» долгое время. Сейчас руководство «синих» должно будет заплатить компенсацию «Брайтону» в размере 16 млн фунтов стерлингов, чтобы Грэм Поттер имел возможность разорвать контракт с клубом и переехать на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» и главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер продолжили переговоры сегодня утром. Стороны могут договориться о контракте в течение дня, сообщает Sky Sports.

В среду «Челси» отправил в отставку главного тренера Томаса Тухеля.

47-летний Грэм Поттер руководит «Брайтоном» с 2019 года. В текущем сезоне команда идет в премьер-лиге на 4-м месте.

Поттер ранее тренировал шведский «Эстерсунд» (2011-2018) и «Суонси Сити» (2018-2019).

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