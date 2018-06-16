СМИ: Неймар желает вернуться в "Барселону"

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар желает вернуться в "Барселону".

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, представители 26-летнего бразильца уже связались с каталонским клубом, чтобы начать переговоры по его трансферу.

Ключевым фактором, повлиявшим на решение форварда вернуться, стало заявление нападающего "Атлетико" Антурна Гриззманна, который рассказал, что останется в мадридском клубе. Ранее СМИ писали о том, что француз перейдет в "Барселону".

Сообщалось, что в услугах бразильца заинтересован "Реал".

Отметим, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. В составе этой команды он дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов. Прошлым летом осуществили его трансфер в ПСЖ за 222 млн евро.