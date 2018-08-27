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    СМИ: Неймар перейдет в "Реал Мадрид"

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Футболист французского клуба ПСЖ Неймар перейдет в испанский "Реал Мадрид". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Football Espana, трансфер 26-летнего бразильского форварда будет осуществлен летом 2019 года. 

    Отмечается, что Неймар уже обговорил личный контракт с "королевским клубом". ПСЖ планирует продать своего футболиста за рекордную цену - 300 млн евро. 

    Напомним, что летом 2017 года Неймара приобрели у испанской "Барселоны" за рекордную сумму - 222 млн евро. 

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