СМИ: Неймар перейдет в "Реал Мадрид"

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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Футболист французского клуба ПСЖ Неймар перейдет в испанский "Реал Мадрид".
Как сообщает Report со ссылкой на Football Espana, трансфер 26-летнего бразильского форварда будет осуществлен летом 2019 года.
Отмечается, что Неймар уже обговорил личный контракт с "королевским клубом". ПСЖ планирует продать своего футболиста за рекордную цену - 300 млн евро.
Напомним, что летом 2017 года Неймара приобрели у испанской "Барселоны" за рекордную сумму - 222 млн евро.
Şamo QuliyevАвтор новости