СМИ: Неймар перейдет в "Реал Мадрид"

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Футболист французского клуба ПСЖ Неймар перейдет в испанский "Реал Мадрид".

Как сообщает Report со ссылкой на Football Espana, трансфер 26-летнего бразильского форварда будет осуществлен летом 2019 года.

Отмечается, что Неймар уже обговорил личный контракт с "королевским клубом". ПСЖ планирует продать своего футболиста за рекордную цену - 300 млн евро.

Напомним, что летом 2017 года Неймара приобрели у испанской "Барселоны" за рекордную сумму - 222 млн евро.