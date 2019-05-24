СМИ: Неймар или Мбаппе может покинуть футбольный клуб "ПСЖ"

Вполне возможно, что ближайшим летом кто-то из пары форвардов «ПСЖ» — Неймар или Килиан Мбаппе — покинет клуб.

Как передаёт Report, об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, между ведущими игроками парижан возникли серьёзные разногласия. Напряжённость в отношениях бразильца и француза началась после слов первого, когда он раскритиковал молодых игроков команды, призвав их меньше говорить, а больше делать на поле. Второй воспринял эти слова и в свой адрес в том числе.

Мбаппе не устраивает также его нынешняя зарплата, которая меньше оклада Неймара примерно в три раза. По мнению 20-летнего нападающего, своей игрой в текущем сезоне он уже доказал, что заслуживает получения зарплаты на уровне самого высокооплачиваемого игрока команды.

Сообщается, что отношения между футболистами стали настолько сложными, что летом кто-то из них покинет «ПСЖ».