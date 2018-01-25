СМИ: Неймар хочет перейти в мадридский "Реал"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Футболист французского клуба ПСЖ Неймар хочет продолжить свою карьеру в испанском "Реале" из Мадрида".

Как сообщает Report со ссылкой на AS, 26-летний футболист готов пойти на понижение зарплаты, ради перехода в "королевский клуб".

Сообщается, что бразильский форвард разочаровался в чемпионате Франции.

Отметим, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал 13 голевых передач. Его ежегодный доход составляет 38 млн евро.