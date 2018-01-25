 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Неймар хочет перейти в мадридский "Реал"

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Футболист французского клуба ПСЖ Неймар хочет продолжить свою карьеру в испанском "Реале" из Мадрида".

    Как сообщает Report со ссылкой на AS, 26-летний футболист готов пойти на понижение зарплаты, ради перехода в "королевский клуб". 

    Сообщается, что бразильский форвард разочаровался в чемпионате Франции. 

    Отметим, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал 13 голевых передач. Его ежегодный доход составляет 38 млн евро.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi