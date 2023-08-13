СМИ: Неймар будет получать в "Аль-Хиляле" €80 млн в год

Футболист французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар подпишет контракт с саудовским "Аль-Хилялем".

Футболист французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар подпишет контракт с саудовским "Аль-Хилялем".

Как передает Report , об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на источники.

Согласно информации, футболист заработает за два года €160 млн. Отмечается, что бразилец уже договорился с "Аль-Хилялем" по условиям контракта.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищает цвета "ПСЖ", в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции.

Его контракт с парижанами истекает летом 2025 года.