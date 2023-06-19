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СМИ назвали причину отказа "Реала" от покупки форварда "Тоттенхэма"

СМИ назвали причину отказа "Реала" от покупки форварда "Тоттенхэма" Мадридский «Реал» отказался от планов приобрести нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Гарри Кейна.
Футбол
19 июня 2023 г. 07:14
СМИ назвали причину отказа Реала от покупки форварда Тоттенхэма

Мадридский "Реал" отказался от планов приобрести нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Гарри Кейна.

Как передает Report со ссылкой на Relevo, это произошло из-за слишком высоких финансовых требований лондонского клуба. Президент "Реала" Флорентино Перес не считает целесообразным тратить на покупку 29-летнего футболиста €100 млн.

Напомним, этим летом "Реал" подписал контракты с полузащитником "Боруссии" Джудом Беллингемом и хавбеком "Райо Вальекано" Франом Гарсией, а также взял в аренду нападающего "Эспаньола" Хоселу.

Перес заявил, что нынешним летом мадридский клуб больше не планирует предпринимать какие-либо действия на трансферном рынке, несмотря на слухи о возможном приобретении у "Пари Сен-Жермен" нападающего Килиана Мбаппе.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" Harri Keynin transferindən imtina edib

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