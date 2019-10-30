СМИ: Моуринью хочет возглавить "Арсенал"

Бывший главный тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить еще одну английскую команду.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, португальский специалист рассматривает возможность сотрудничества с "Арсеналом". Он внимательно следит за ситуацией вокруг Унаи Эмери, который в последнее время оказался под ударом критики.

Отметим, что ранее португалец отказывался от ряда предложений, чтобы вернуться к работе в Англии. Он хочет получить возможность стать первым тренером, который выиграет крупные трофеи с тремя разными английскими клубами. Ранее с "Челси" он побеждал в премьер-лиге, а с "Манчестер Юнайтед" — в Лиге Европы.