СМИ: Месси пообещал "ПСЖ" продлить контракт минимум на один сезон

Аргентинский нападающий Лионель Месси останется в "ПСЖ".

Аргентинский нападающий Лионель Месси останется в "ПСЖ".

Как сообщает Report со ссылкой на издание Le Parisien, 35-летний форвард пообещал руководству парижан продлить свой контракт как минимум до 2024 года.

По сведениям источника, переговоры между руководством "ПСЖ" и агентами игрока велись около трёх месяцев, а полное соглашение между сторонами было достигнуто в начале декабря, в самый разгар мирового первенства в Катаре.

Ранее сообщалось, что "Барселона" надеется убедить Лионеля вернуться в команду. Однако у сине-гранатовых в данный момент наблюдаются финансовые проблемы, из-за которых было бы трудно конкурировать с предложением французского клуба.

Напомним, что Лионель Месси стал чемпионом мира в Катаре в составе сборной Аргентины.