СМИ: Месси пообещал "ПСЖ" продлить контракт минимум на один сезон

Аргентинский нападающий Лионель Месси останется в "ПСЖ".
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По сведениям источника, переговоры между руководством "ПСЖ" и агентами игрока велись около трёх месяцев, а полное соглашение между сторонами было достигнуто в начале декабря, в самый разгар мирового первенства в Катаре.
Ранее сообщалось, что "Барселона" надеется убедить Лионеля вернуться в команду. Однако у сине-гранатовых в данный момент наблюдаются финансовые проблемы, из-за которых было бы трудно конкурировать с предложением французского клуба.
Напомним, что Лионель Месси стал чемпионом мира в Катаре в составе сборной Аргентины.