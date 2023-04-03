СМИ: Месси готов продлить контракт с "ПСЖ", но не согласен на снижение зарплаты

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет остаться в "Пари Сен-Жермен", но при этом не готов пойти на сокращение зарплаты в парижском клубе.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет остаться в "Пари Сен-Жермен", но при этом не готов пойти на сокращение зарплаты в парижском клубе.

Как передает Report , об этом сообщает издание Goal.

Нападающий сообщил руководству клуба, что исключает вариант, при котором продлит контракт с "ПСЖ" на худших финансовых условиях по сравнению с нынешним соглашением.

Как сообщает издание, чтобы сохранить уровень зарплаты Месси или увеличить ее, "ПСЖ" необходимо разгрузить платежную ведомость почти на 30%.

Напомним, Месси перебрался в "ПСЖ" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" футболист принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции. Еще четыре гола и четыре ассиста у него в шести матчах Лиги чемпионов.