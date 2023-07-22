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СМИ: Мбаппе договорился с "Реалом", ПСЖ выставил его на трансфер

СМИ: Мбаппе договорился с "Реалом", ПСЖ выставил его на трансфер 24-летний звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уже согласовал с мадридским "Реалом" переход в 2024 году, клуб выставил игрока на продажу.
Футбол
22 июля 2023 г. 02:49
СМИ: Мбаппе договорился с Реалом, ПСЖ выставил его на трансфер

24-летний звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уже согласовал с мадридским "Реалом" переход в 2024 году, клуб выставил игрока на продажу.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем в Twitter.

По информации источника, в стане парижского клуба уже полностью уверены, что французский форвард согласовал с руководством «сливочных» переход летом 2024 года в качестве свободного агента. Информация про то, что руководство ПСЖ требовало от Мбаппе окончательного ответа до 15 июля, подписывает он новую сделку или уходит сейчас, - была абсолютно неверной. Килиан был исключен из предсезонного тура французского клуба, а также выставлен на продажу. ПСЖ хочет немедленно продать игрока.

Напомним, ранее "Пари Сен-Жермен" решил не брать нападающего Килиана Мбаппе на сборы в Японию.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Mbappe İspaniya klubu ilə sövdələşib, PSJ onu satmaq istəyir

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