​СМИ: Майкл Эссьен завершит карьеру в "Сабаиле"

Футболист клуба "Сабаил" Майкл Эссьен готовится завершить карьеру.

Как передает Report со ссылкой на ганские СМИ, африканский полузащитник распрощается с футболом в бакинском клубе.

По утверждению, этот шаг его вынуждает предпринять возраст: "Эссьен, играя в "Сабаиле", видимо, также готовится к последующей жизни. Потому что взял на себя ответственность как помощник главного тренер команды U-19".

В информации говорится, что в случае ликвидации сезона, 38-летний игрок, у которого летом завершится контракт с "моряками", уйдет из футбола: "Однако если Премьер-лига восстановится, Эссьен завершит сезон и потом уйдет".

Не исключено, что ганский футболист завершит карьеру в клубе "Liberty Professionals" на родине. Однако для этого нет никаких весомых оснований: "Он сам тоже не дает точной информации о будущем" – говорится в информации.

Выступающий в "Сабаил" с марта 2019 года Майкл Эссьен в течение своей карьеры выступал за европейские крупные команды "Челси" (Англия), "Реал Мадрид" (Испания) и "Милан" (Италия).