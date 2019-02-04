СМИ: Марек Хамшик заработает в Китае 27 миллионов евро

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Итальянские СМИ опубликовали новые детали вероятного ухода полузащитника "Наполи" Марека Хамшика в китайский клуб "Далянь Ифан".

Как сообщает Report, с новым клубом 31-летний полузащитник сборной Словакии, получившей место в одной группе со сборной Азербайджана в отборочном этапе ЕВРО-2020, заключит 3-летний контракт. Он заработает 27 миллионов евро.

За его переход "Далянь Ифан" заплатит "Наполи" 25 млн евро.

Отметим, что Марек Хамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. Сборная Азербайджана будет бороться в группе Е вместе со сборными Хорватии, Уэльса, Словакии и Венгрии.

Домашний матч со Словакией пройдет 11 июня, а выездной - 19 ноября.