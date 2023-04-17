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СМИ: Мане хочет вернуться в "Ливерпуль"

СМИ: Мане хочет вернуться в "Ливерпуль" Нападающий "Баварии" Садио Мане хочет вернуться в "Ливерпуль".
Футбол
17 апреля 2023 г. 04:12
СМИ: Мане хочет вернуться в Ливерпуль

Нападающий "Баварии" Садио Мане хочет вернуться в "Ливерпуль".

Как передает Report, об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, форвард сказал друзьям, что скучает по "Ливерпулю" и очень хочет вернуться в АПЛ.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что "Бавария" сделает всё возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом. У главного тренера клуба Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку он не вписывается в его систему.

Напомним, ранее у Мане случился конфликт с одноклубником Лероем Зане после поражения в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:3). За это клуб дисквалифицировал сенегальца на один матч и оштрафовал на € 500 тыс.

В этом сезоне Мане провел 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

За "Ливерпуль" 31-летний сенегалец провел 265 игр и забил 118 голов.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Mane “Liverpul”a qayıtmaq istəyir

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