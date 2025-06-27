СМИ: Луис Диас недоволен позицией “Ливерпуля“ и готовится к уходу

Вингер "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луис Диас, несмотря на ведшиеся переговоры о новом контракте, по-прежнему не достиг прогресса с клубом и остался недоволен ситуацией.

Вингер "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луис Диас, несмотря на ведшиеся переговоры о новом контракте, по-прежнему не достиг прогресса с клубом и остался недоволен ситуацией.

Как передает Report со ссылкой на приближенного к футболисту журналиста Пайпе Сьерру, игрок и его агенты считают, что "Ливерпуль" не сдержал обещаний ни по поводу возможного трансфера, ни по части продления соглашения. Хотя Диас остается одним из ключевых футболистов в системе нового главного тренера Арне Слота, его будущее в команде остается неопределённым.

Луис Диас и его окружение недовольны позицией "Ливерпуля", — написал журналист в соцсети. — "Ранее клуб уже не выполнил обещание о продлении контракта, а теперь и о трансферных возможностях".

Сам футболист, несмотря на признание в любви к "Энфилду", подтвердил факт контактов с другими клубами:

"Я очень счастлив в "Ливерпуле", всегда это говорил. Со мной хорошо обращаются с первого дня... Но мы также ведём переговоры с другими клубами", — отметил Диас накануне матча против Перу.

"Сейчас трансферное окно, и это нормально. Посмотрим, что будет дальше", — добавил он.