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СМИ: Лионель Месси уходит из "Барселоны"

СМИ: Лионель Месси уходит из "Барселоны" Лидер "Барселоны" Лионель Месси отказывается продолжать переговоры о продлении контракта с клубом
Футбол
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3 июля 2020 г. 15:18
СМИ: Лионель Месси уходит из Барселоны

Лидер "Барселоны" Лионель Месси отказывается продолжать переговоры о продлении контракта с клубом.

Как передает Report, об этом сообщила испанская радиостанция Cadena SER.

Аргентинец планирует доиграть до конца своего контракта, который истекает летом 2021 года.

Месси недоволен скандалами, в которые оказались вовлечены сам футболист и его клуб, а также отсутствием перспектив у нынешнего состава.

Лео имел возможность прекратить сотрудничество с Барселоной по окончании каждого сезона. В нынешнем году разорвать контракт он больше не сможет.

В текущем сезоне шестикратный обладатель Золотого мяча забил 27 голов и отдал 22 результативных передачи в 37 матчах во всех турнирах.

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Версия на английском языке Press: Lionel Messi freezes Barcelona contract
Версия на азербайджанском языке KİV: Lionel Messi "Barselona"nı tərk edir

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