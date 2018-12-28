СМИ: Леонардо может возглавить "Милан"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Спортивный директор "Милана" Леонардо может возглавить команду.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Sportmediaset, бразильский специалист рассматривает возможность возвращения на тренерский пост, если Дженнаро Гаттузо будет уволен.

Отметим, что Леонардо уже тренировал "Милан" в сезоне-2009/2010, а минувшим летом вернулся в клуб на должность спортивного директора. После 18 туров Миланский клуб с 28 очками занимает шестое место в итальянской серии А.