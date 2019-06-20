СМИ: Катар могут лишить права быть страной-хозяйкой ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 года может пройти не в Катаре, как это было решено ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на TNT Sports, из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки мирового первенства ФИФА может в срочном порядке перенести проведение мирового первенства в другую страну.

В настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат.

Отметим, что на право принимать чемпионат мира в 2022 году помимо Катара претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Недавно стало известно, что экс-президента УЕФА Мишеля Платини взяли под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022.