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    СМИ: Карло Анчелотти согласился возглавить "Арсенал"

    Назначение произойдет по окончании сезона

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти возглавит лондонский "Арсенал".

    Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, руководство английского клуба намерено по окончании сезона расстаться с нынешним наставником Арсеном Венгером.

    Место французского специалиста займет его итальянский коллега.

    Ожидается, что в год 58-летний специалист, у которого есть опыт работы в АПЛ с "Челси", будет зарабатывать 10 млн евро без учёта бонусов.

    Отметим, что Карло Анчелотти входит в число кандидатов на работу со сборной Италии.

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