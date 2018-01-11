СМИ: Карло Анчелотти согласился возглавить "Арсенал"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти возглавит лондонский "Арсенал".

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, руководство английского клуба намерено по окончании сезона расстаться с нынешним наставником Арсеном Венгером.

Место французского специалиста займет его итальянский коллега.

Ожидается, что в год 58-летний специалист, у которого есть опыт работы в АПЛ с "Челси", будет зарабатывать 10 млн евро без учёта бонусов.

Отметим, что Карло Анчелотти входит в число кандидатов на работу со сборной Италии.