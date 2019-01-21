СМИ: Известный футболист близок к переходу в "Барселону"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг может в ближайшее время оказаться в Испании.

Как сообщает Report, об этом итальянский журналист Джанлука Ди Марцио написал на своём сайте.

По его словам, ганский футболист близок к переходу в "Барселону". Каталонский клуб решил, что Боатенг – подходящий игрок для усиления атаки команды. "Барселона" уже достигла принципиальной договорённости с "Сассуоло", согласно которой хавбек перейдёт в стан сине-гранатовых на правах краткосрочной аренды за 2 млн евро с правом последующего выкупа за 8 млн евро.

Боатенг известен по выступлениям за "Милан", "Герту", "Тоттенхэм Хотспур", дортмундскую "Боруссию", "Портсмут", "Лас-Пальмас" и "Айнтрахт".

Отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провёл 13 матчей в итальянской Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.