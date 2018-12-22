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    СМИ: "Интер" пополнил свой состав футболистом "Aрсенала"

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Итальянский "Интер" вовлек в свой состав футболиста английского "Арсенала" Арона Ремзи.

    Как сообщает Report со ссылкой на "La Repubblica", достигнута договоренность с 27-летним полузащитником.

    Летом футболист национальной команды Уэльса перейдет в "Интер". 

    Отметим, что контракт Арона Ремзи с "Арсеналом" истекает в конце сезона. Он отказался продлевать контракт. 

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