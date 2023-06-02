СМИ: "Интер Майами" предложил Месси четырехлетний контракт на $200 млн

Американский футбольный клуб "Интер Майами" сделал предложение аргентинскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму $200 млн.

Американский футбольный клуб "Интер Майами" сделал предложение аргентинскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму $200 млн.

Как передает Report, об этом сообщает испанский портал Sport.es.

По информации источника, американский клуб также рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником Серхио Бускетсом, вместе с которым Месси играл в "Барселоне". 31 мая газета "Экип" сообщила, что "Интер Майами" планирует оформить трансфер аргентинца, а затем отдать его в аренду в "Барселону" на 6 или 18 месяцев, чтобы испанский клуб избежал финансовых проблем, которые могут возникнуть, если он попытается сам приобрести нападающего.

В четверг главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, что Месси 3 июня проведет последний матч за ПСЖ. Затем пресс-служба французского клуба опровергла заявление тренера. 9 мая агентство Франс Пресс (АФП) сообщило, что "решенным вопросом" является переход Месси в одну из команд Саудовской Аравии.