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СМИ: Игрок "Габалы" близок к переходу в греческий клуб

СМИ: Игрок "Габалы" близок к переходу в греческий клуб

Игрок азербайджанского футбольного клуба "Габала" Ибрагима Ниассе может покинуть команду.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport24.gr, 32-летним полузащитником интересуется греческий клуб "Ламия".

Отмечается, что сенегальский игрок ждет получения визы для оформления трансфер.

Отметим, что в сезоне 2012-2013 Ибрагима Ниассе играл за "Интер" (нынешний "Кешля"), а в сезоне 2013/14 за "Габалу". В октябре 2019 года И.Ниассе вернулся в "Габалу". В 2017-2018 гг футболист играл за греческий "Левадиакос".

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