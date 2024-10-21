СМИ: Хаби Алонсо покинет "Байер" следующим летом

Главный тренер германского "Байера" испанец Хаби Алонсо покинет клуб следующим летом.
Как передает
Отмечается, что кандидатурой Алонсо интересуется испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Уточняется, что именно английский клуб проявляет наибольшую заинтересованность в подписании соглашения с испанцем из-за возможного ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера. Контракт Алонсо с "Байером" рассчитан до 2026 года.
По информации источника, на замену Алонсо "Байер" рассматривает кандидатуры главного тренера германского "Штутгарта" Себастьяна Хёнесса и ассистента Юлиана Наггельсмана в сборной Германии Сандро Вагнера.
Алонсо 42 года, он возглавляет "Байер" с октября 2022 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством впервые стала чемпионом Германии, также она выиграла кубок страны и дошла до финала Лиги Европы. Ранее специалист работал с молодежной командой "Реала" и второй командой "Реал Сосьедад".