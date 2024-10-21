СМИ: Хаби Алонсо покинет "Байер" следующим летом

Главный тренер германского "Байера" испанец Хаби Алонсо покинет клуб следующим летом.

Главный тренер германского "Байера" испанец Хаби Алонсо покинет клуб следующим летом.

Как передает Report , об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что кандидатурой Алонсо интересуется испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Уточняется, что именно английский клуб проявляет наибольшую заинтересованность в подписании соглашения с испанцем из-за возможного ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера. Контракт Алонсо с "Байером" рассчитан до 2026 года.

По информации источника, на замену Алонсо "Байер" рассматривает кандидатуры главного тренера германского "Штутгарта" Себастьяна Хёнесса и ассистента Юлиана Наггельсмана в сборной Германии Сандро Вагнера.

Алонсо 42 года, он возглавляет "Байер" с октября 2022 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством впервые стала чемпионом Германии, также она выиграла кубок страны и дошла до финала Лиги Европы. Ранее специалист работал с молодежной командой "Реала" и второй командой "Реал Сосьедад".