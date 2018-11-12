СМИ: Главным тренером испанского "Реал Мадрида" станет Сантьяго Солари

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер испанского "Реал Мадрида".

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, ныне возглавляющий команду Сантьяго Солари будет утвержден в качестве главного тренера столичного клуба.

По регламенту клубы Примеры не могут иметь исполняющего обязанности главного тренера более двух недель. "Королевский клуб" обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию по поводу того, чтобы 42-летний специалист возглавил команду до конца сезона.

Отметим, что после неудачного выступления "Реал Мадрида" команда отправила главного тренера Хулена Лопетеги в отставку.

Сантьяго Солари был главным тренером "Кастилии", считающейся резервной командой испанского магната.