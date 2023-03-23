СМИ: Главный тренер "Нефтчи" получил предложение из Катара

Главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф получил предложение из Катара.

Главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф получил предложение из Катара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на румынский сайт digisport.ro.

По информации, 48-летний румынский специалист попал в центр внимания катарских клубов. Утверждается, что сразу несколько катарских команд приложат усилия для перехода тренера в конце сезона.

Но прежде всего необходимо получить согласие "Нефтчи". Потому что срок контракта Регекампфа с бакинцами - до лета 2024 года.

Возглавляемый Регекампфом "Нефтчи" в настоящее время занимает третью строчку в Премьер-лиге Азербайджана.