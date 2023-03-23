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СМИ: Главный тренер "Нефтчи" получил предложение из Катара

СМИ: Главный тренер "Нефтчи" получил предложение из Катара Главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф получил предложение из Катара.
Футбол
23 марта 2023 г. 10:15
СМИ: Главный тренер Нефтчи получил предложение из Катара

Главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф получил предложение из Катара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на румынский сайт digisport.ro.

По информации, 48-летний румынский специалист попал в центр внимания катарских клубов. Утверждается, что сразу несколько катарских команд приложат усилия для перехода тренера в конце сезона.

Но прежде всего необходимо получить согласие "Нефтчи". Потому что срок контракта Регекампфа с бакинцами - до лета 2024 года.

Возглавляемый Регекампфом "Нефтчи" в настоящее время занимает третью строчку в Премьер-лиге Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Neftçi”nin baş məşqçisi Qətərdən təklif alıb

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